Жители новостройки в Ново-Ленино страдают от затопления нечистотами

Жители дома №6/1 по улице Норильской в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска несколько лет борются с ужасающей проблемой: их новостройку, сданную в эксплуатацию в ноябре 2020 года, регулярно заливает канализационными стоками.
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