Эрдоган озвучил свои планы в отношении Сирии

Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии и продолжить борьбу с курдскими формированиями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приверженности территориальной целостности Сирии и намерении продолжать борьбу против Рабочей партии Курдистана (РПК).
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