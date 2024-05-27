Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Балашихе

В Московской области двое мужчин пострадали в результате падения обломков сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил 27 мая глава городского округа Балашиха Сергей Юров в Telegram-канале.
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