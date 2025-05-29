Политический аналитик Николай Паскару раскритиковал участие центральных властей в выборах в Румынии, предположив, что массовая мобилизация граждан Молдовы для голосования в пользу Никушора Дана была организована при поддержке властей.
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