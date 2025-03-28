Реализован переход платежных систем на международный стандарт - ДГД Мангистау

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что в Казахстане реализован переход платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт ISO 20022, передает inAktau.
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