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proavto21

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Взлёт и падение ТагАЗа: почему идеальный автобизнес не пережил два кризиса

Взлёт и падение ТагАЗа: почему идеальный автобизнес не пережил два кризиса

Когда задумываешься о судьбе крупных промышленных проектов в России, невольно приходишь к выводу, что даже самая продуманная бизнес-модель не застрахована от внешних потрясений.

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