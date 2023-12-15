Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun начнут продавать в России в январе

На российский рынок в январе 2024 года выйдет кроссовер Kaiyi X7 Kunlun китайского производства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Ивана Бычкова.
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