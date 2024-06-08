На ПМЭФ обсудили вопросы правового регулирования в сфере онлайн-образования

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов принял участие в сессии «Онлайн-образование и право: государственные стратегии для регулирования, сотрудничества и инноваций в онлайн-пространстве».
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