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Царьград

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Мадридский «Реал» обыграл белградский «Партизан» в Евролиге

Мадридский «Реал» обыграл белградский «Партизан» в Евролиге

«Реал» (Мадрид) одержал победу над «Партизаном» (Белград) со счетом 86:76 8 октября на «Мовистар Арене».

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