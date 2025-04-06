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Царьград

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«Сент-Луис» устанавливает рекорд НХЛ: 12 побед подряд!

«Сент-Луис» устанавливает рекорд НХЛ: 12 побед подряд!

«Сент-Луис Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:4 на арене «Энтерпрайз-центр», установив клубный рекорд НХЛ с 12 победами подряд.

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