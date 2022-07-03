Наш потерянный мир

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The Daily Mail: организаторы Уимблдона заплатят $1 млн за отстранение россиян и белорусов

The Daily Mail: организаторы Уимблдона заплатят $1 млн за отстранение россиян и белорусов

По сообщениям британских СМИ, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета были оштрафованы на чуть более 1 миллиона долларов за отстранение теннисистов из России и Белоруссии от участия в трех турнирах.

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