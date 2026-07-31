CENTCOM опровергает сообщение КСИР о потере истребителей F-35 Центральное командование ВС США отрицает потерю нескольких истребителей в результат.
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CENTCOM опровергает сообщение КСИР о потере истребителей F-35 Центральное командование ВС США отрицает потерю нескольких истребителей в результат.
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