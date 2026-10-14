Украинские инструкторы советовали насильно мобилизованным сразу сдаваться российским войскам. Источник фото: соцсети Военнослужащий 30‑й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Виктор Волошенюк в интервью РИА Новости рассказал, что его взяли в плен в районе Никитовки в Донецкой Народной Республике.