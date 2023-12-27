В Приморье перевозчик оставил целый город без общественного транспорта

В Приморском крае город Лесозаводск остался без общественного транспорта. Сегодня ночью без объяснения причин местный перевозчик вывез с автобазы оборудование и перегнал все автобусы на другую территорию.
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