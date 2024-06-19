Денис Минкин: «Эффективен в рутине»

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс», член редакционного совета издания «Петербургский дневник» - о современных трамваях Сегодня уже более 200 трамваев петербургского «Горэлектротранса» оснащены системой активной помощи водителю на базе искусственного интеллекта.
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