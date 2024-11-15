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Рогов рассказал о выгодах санкций при визите в дружественные страны

Рогов рассказал о выгодах санкций при визите в дружественные страны

Во время поездок в страны дальнего зарубежья, дружественные России, я понял, как можно использовать западные санкции в свою пользу, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 15 ноября сообщают РИА Новости.

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