The Guardian: “As the midterm elections loom into focus, suggesting a stark Republican defeat, Trump and his minions are hoping that this ideological lens, shaping economic reality to fit political preferences, can prevent an electoral bloodbath in November.
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