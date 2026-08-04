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ГТРК Татарстан

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Тысячи жителей Казани предупредили о временном отключении воды 6–7 августа

В Вахитовском и Приволжском районах Казани временно ограничат подачу воды. Отключение связано с подключением двух водопроводов для административного здания на улице Габдуллы Тукая, 113 к централизованным сетям.

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