Тысячи жителей Казани предупредили о временном отключении воды 6–7 августа

В Вахитовском и Приволжском районах Казани временно ограничат подачу воды. Отключение связано с подключением двух водопроводов для административного здания на улице Габдуллы Тукая, 113 к централизованным сетям.
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