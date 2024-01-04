Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, народный артист России Владимир Машков в четверг, 4 января, вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии