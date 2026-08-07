Юрист рассказал, что аферисты стали возвращаться к старым схемам давления

Юрист Шон Бетрозов сказал, что из-за блокировок подозрительных транзакций банками и роста информированности россиян аферисты стали возвращаться к старым методам, предполагающим в первую очередь запугивание и давление, сообщает ИС "Вести" .
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