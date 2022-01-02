В "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода начались новогодние праздничные экскурсии

Фестиваль "Правдивые истории "Заповедных кварталов" продлится со 2 по 9 января и включает в себя ряд авторских и семейных экскурсий, в том числе – интерактивных, которые посвящены, в основном, истории квартала в период конца XIX – начала XX века.
Фестиваль "Правдивые истории "Заповедных кварталов" продлится со 2 по 9 января и включает в себя ряд авторских и семейных экскурсий, в том числе – интерактивных, которые посвящены, в основном, истории квартала в период конца XIX – начала XX века.
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