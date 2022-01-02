Царьград

1 745 подписчиков

В "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода начались новогодние праздничные экскурсии

В "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода начались новогодние праздничные экскурсии

Фестиваль "Правдивые истории "Заповедных кварталов" продлится со 2 по 9 января и включает в себя ряд авторских и семейных экскурсий, в том числе – интерактивных, которые посвящены, в основном, истории квартала в период конца XIX – начала XX века.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх