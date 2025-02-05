В Кургане создали штаб по уборке снега

В Кургане начал работу штаб по взаимодействию с управляющими компаниями и уборке дворов. Создание штаба стало ответом на многочисленные обращения граждан, связанные с работой управляющих компаний и состоянием дворовых территорий.
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