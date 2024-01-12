В Екатеринбурге мать заставила сына в одних носках по снегу и в мороз выгуливать собаку

В ситуации разбираются полиция и омбудсмен. Инцидент произошёл в микрорайоне Солнечный. По словам очевидцев, мальчик плакал и кричал, что у него ноги отпадут, но женщина отвечала: «Нет, просто заболеешь».
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