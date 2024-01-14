На безопасность с прибором. Ревизоры РЖД в шоке: производители техники для локомотивов РЖД блокируют «обманки» машинистов

В конце минувшего года в интернет просочилось письмо одного из руководителей АО «Нейроком» (производителя ТСКБМ, телемеханической системы контроля бдительности машиниста) руководителю одного из производственных участков, выполняющих обслуживание этих устройств.
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