Всей семьей: «Мосволонтер» проведет обучающую программу для детей и взрослых

Ресурсный центр «Мосволонтер» проведет обучающий интенсив в честь Года семьи. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
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