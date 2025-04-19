НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Техноблог от МК в Израиле

Техноблог от МК в Израиле

Дорогие техноманьяки! Сегодня у меня для вас особенный рассказ — настоящий технотриллер о том, как компания, стоящая за одними из самых дорогих смартфонов в мире, умудрилась заблокировать доступ пользователей к их собственным устройствам! И нет, это не сюжет нового эпизода «Черного зеркала» — это реальная история Samsung и многострадального обновления One UI 7 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх