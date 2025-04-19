Техноблог от МК в Израиле

Дорогие техноманьяки! Сегодня у меня для вас особенный рассказ — настоящий технотриллер о том, как компания, стоящая за одними из самых дорогих смартфонов в мире, умудрилась заблокировать доступ пользователей к их собственным устройствам! И нет, это не сюжет нового эпизода «Черного зеркала» — это реальная история Samsung и многострадального обновления One UI 7 .