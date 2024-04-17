Проблема с мигрантами. Конфликт неизбежен

Алексей Тан

Игорёха... не только эти зверьки... но! падальщики иудеи, хотят собой подменить Русских... и эти наводнения России ... этими дикими народцами (по библии дикими зверями)... это дело рук ИУДЕЕВ... пользуясь что СМИ и финансовые потоки в их руках... они с лёгкостью создают для этого условия... и "наводнение" европейского полуострова... это так же, дело их ручонок.