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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Проблема с мигрантами. Конфликт неизбежен

Проблема с мигрантами. Конфликт неизбежен

Проблема с мигрантами. Конфликт неизбежен Основная угроза от мигрантов, в основном из Средней Азии, состоит в том, что это люди, которых 30 лет воспитывали в своих республиках в условиях русофобии, рассказывая про русский шовинизм и фашизм, как русские их угнетали, как им навязывали русский язык и пр.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Эти зверьки не хотят жить вместе с нами... Они хотят жить вместо нас...
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4 час.
Алексей Тан
Игорёха... не только эти зверьки... но! падальщики иудеи, хотят собой подменить Русских... и эти наводнения России ... этими дикими народцами (по библии дикими зверями)... это дело рук ИУДЕЕВ... пользуясь что СМИ и финансовые потоки в их руках... они с лёгкостью создают для этого условия... и &quot;наводнение&quot; европейского полуострова... это так же, дело их ручонок.
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2 час.
Traveller
Только вот про &quot;бедных артистов&quot; и &quot;милые голые вечеринки&quot; автор ляпнул не подумав и тем самым выдал заодно и своё не очень светлое нутро.
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8 мин.

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