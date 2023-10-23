Нилов: ЛДПР предлагает освободить от транспортного налога многодетные семьи

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о предложении ЛДПР об освобождении от уплаты транспортного налога многодетных семей, а также единственных родителей несовершеннолетних детей.
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