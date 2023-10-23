Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Удары США по объектам в Сирии нужны для защиты американцев, говорит Спотыкач и ссылается 51 статью устава ООН. Однако...Байден: Удары США...
  • Зоя Копань
    Конечно изменится Газа в территориальном плане, евреи то не просто так затеяли эту войну! Нетаньяху надо было просто ...В Израиле сообщил...
  • Mark Kapustin
    Am Israel Hai.Израиль отверг ре...

Нилов: ЛДПР предлагает освободить от транспортного налога многодетные семьи

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о предложении ЛДПР об освобождении от уплаты транспортного налога многодетных семей, а также единственных родителей несовершеннолетних детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх