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«Зеленский и Киев станут целями»: спрогнозирован ответ России на усиление HIMARS

«Зеленский и Киев станут целями»: спрогнозирован ответ России на усиление HIMARS

Военные эксперты описали механизм возмездия 19 июля при обстреле Херсонской области украинские военные применили американские системы залпового огня HIMARS, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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