Эксперты из России и США назвали алкогольные предпочтения молодежи

Оказалось, что поколение Z пьет меньше, но качественнее. Представители поколения Z в России, других странах Европы и США пьют меньше, чем их родители, однако подходят к выбору алкогольной продукции тщательнее, чем их родители.
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