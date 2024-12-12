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  • Александр Котов
    Очень интересно будет выглядеть очередь из депутатов а алкогольный магазин. Дебилы.В России алкоголь...
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    Депукаки, вы чё там, совсем ебобо?  Ну продолжайте дальше. Выдавайте разрешение на половой акт только после посещения...В России алкоголь...
  • Александр Любицкий
    Белены обелись ! Чем дальше в лес тем больше дров!!В России алкоголь...

Сообщают, что на Ленинском проспекте собаку сбила машина

Сообщают, что на Ленинском проспекте собаку сбила машина

Сообщают, что на Ленинском проспекте собаку сбила машина.

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