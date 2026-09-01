Метромост поздравил ТАСС с 122-летием на своём медиаэкране

Московский метромост поздравил агентство ТАСС с 122-летием, разместив надпись на медиаэкране. 1 сентября ТАСС отпраздновал свой юбилей, отметив значительное расширение в регионах и укрепление позиций среди информагентств России и за рубежом.
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