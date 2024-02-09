«Карлсон выглядел озадаченным». Что западные СМИ пишут об интервью с Путиным

В ночь на 9 февраля было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое, по мнению Русской службы Би-Би-Си, "анонсировалось как событие невероятного масштаба".
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