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Журнал «Профиль»

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Механизм уплаты туристического налога предложили изменить участники рынка

Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров направили в Минэкономразвития инициативы по корректировке действующего механизма туристического налога.

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