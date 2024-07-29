Как почти гарантированно избежать перегрева двигателя в жару

Во время эксплуатации легкового автомобиля по ряду причин может произойти перегрев двигателя, особенно часто с данной проблемой сталкиваются автовладельцы в летний период, когда температура окружающей среды показывает запредельные отметки.
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