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Аргументы недели

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ГИБДД выявила самую быструю на дороге фигуристку

ГИБДД выявила самую быструю на дороге фигуристку

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о многочисленных штрафах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за нарушения правил дорожного движения.

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