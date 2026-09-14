Российские дроны поразили цех по сборке безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны России продемонстрировало видео с поражением украинского цеха по сборке и подготовке к применению безэкипажных катеров ВСУ.
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