ФСБ опубликовало видеозапись с задержанием диверсантов в Подмосковье

Правоохранители задержали в Подмосковье группу диверсантов, которые по указанию украинских спецслужб пытались совершить теракт — подорвать машину руководителя военного конструкторского бюро машиностроения.
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