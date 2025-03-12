Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Россия знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.