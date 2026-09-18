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25 лет назад в США были отправлены первые письма с сибирской язвой

25 лет назад в США были отправлены первые письма с сибирской язвой

Рабочие с биологически опасным оборудованием у здания на Капитолийском холме, получившие зараженную сибирской язвой почту в октябре 2001 года © Shawn Thew/Getty Images В 2001 году в США произошло два громких теракта — сначала взорвали «башни-близнецы», а всего через неделю некто разослал по почте анонимные письма с сибирской язвой.

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