Трамп опубликовал список своих достижений в период второго президентства

Глава Белого дома решил подвести своего рода промежуточные итоги второго президентского срока и опубликовал в своей соцсети список из 25 достижений, которых он добился в этот период.
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