Какой сегодня день: 22 октября

Сегодня, 22 октября, отмечается День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ. В качестве официального праздника он был учреждён Указом Президента РФ № 437 от 24 августа 2015 года.
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