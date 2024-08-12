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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Все чаще в рамках диспансеризации в Карелии выявляют онкологию

За семь месяцев текущего года только в поликлинике №4 выявлено более 30 онкологических патологий За семь месяцев текущего года в рамках диспансеризации только в одной поликлинике Петрозаводска выявлено более 30 случаев онкологии, в том числе по результатам анализа крови два случая лейкоза, о которых пациенты даже не подозревали.

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