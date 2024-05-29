У жителей Новосибирска появилась возможность вернуть отопление в дома из-за похолодания

Для подключения домов необходимо обращаться в управляющие компании.В Новосибирске Сибирская генерирующая компания заявила, что может подключать дома к отоплению из-за резкого понижения температуры воздуха.
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