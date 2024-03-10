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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Александру Ширвиндту - 89. Он говорит.

Александру Ширвиндту - 89. Он говорит.

Александру Ширвиндту - 89. Он говорит.  «К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются…  Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями.

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Комментарии
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Владимир Аверков
а Вы читали мои тексты?
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1 д.
Владимир Аверков
...Я....мне....моё...эгоцентризм чистой воды...
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1 д.
Татьяна Хлусова
Если человека просят рассказать о себе, довольно странно было бы с его стороны ни разу не употребить в рассказе местоимений &quot;я&quot;, &quot;мне&quot;, &quot;моё&quot;.
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1 д.

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