Александру Ширвиндту - 89. Он говорит. «К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются… Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями.
Александру Ширвиндту - 89. Он говорит.
Комментарии
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Владимир Аверков
а Вы читали мои тексты?
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1 д.
Владимир Аверков
...Я....мне....моё...эгоцентризм чистой воды...
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1 д.
Татьяна Хлусова
Если человека просят рассказать о себе, довольно странно было бы с его стороны ни разу не употребить в рассказе местоимений "я", "мне", "моё".
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1 д.
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