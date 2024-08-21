На фоне наступления на Курскую область бывший глава внешней разведки Румынии генерал Сильвиу Предою высказался в интервью телеканалу Canal 33 о последствиях из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского.
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