В ГД попросили Мишустина пересмотреть новые нормативы Минстроя по расселению жилья

Депутаты Госдумы (ГД) Александр Аксёненко и Сергей Миронов предложили пересмотреть подготовленный Минстроем РФ законопроект о нормативах по расселению аварийного жилья и скорректировать его, либо оставить без изменений уже действующие правовые нормы.