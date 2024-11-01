В ГД попросили Мишустина пересмотреть новые нормативы Минстроя по расселению жилья

Депутаты Госдумы (ГД) Александр Аксёненко и Сергей Миронов предложили пересмотреть подготовленный Минстроем РФ законопроект о нормативах по расселению аварийного жилья и скорректировать его, либо оставить без изменений уже действующие правовые нормы.
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