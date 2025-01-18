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Почему вам не стоит читать прогнозы по акциям на фондовом рынке

Начинающие инвесторы, которые до конца не разобрались с планом действий на фондовом рынке и не решили быть им акционерами, трейдерами или спекулянтами, в большинстве случаев ориентируются на прогнозы, которые дают разного рода гуру.

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