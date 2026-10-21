Кира Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года. Алла Пугачёва — 15 апреля 1949-го. По документам между ними три с половиной года, и эту же цифру Прошутинская называет сама.
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