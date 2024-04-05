Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Власти Москвы позаботятся о том, чтобы учителя имели все возможности для повышения качества преподавания В следующем году в школах Москвы будет внедрен общий стандарт предпрофессионального образования для учебных классов, специализированных в области медицины, инженерии, медиа и других отраслей.